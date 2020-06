Klimafreundliche Ausgaben gefordert

Hannover Die Grünen im Landtag haben ein Programm zur Linderung der Corona-Krise in Niedersachsen vorgeschlagen, das mindestens 10 Milliarden Euro schwer und eng an umwelt- und sozialpolitische Vorgaben geknüpft sein soll. Gefördert werden sollen nur Maßnahmen, die den Klimazielen auf internationaler und Landesebene sowie den UN-Nachhaltigkeitskriterien für soziale Arbeitsstandards entsprechen. „Wir wissen alle, dass es gegen die Klimakrise keinen Impfstoff gibt“, so der Hannoveraner Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler, der auch das Konjunkturprogramm des Bundes als zu kurzfristig kritisierte.

