Hannover Solardachpflicht und Ölheizungsverbot ab dem kommenden Jahr für Neubauten, mindestens 30 Prozent ökologische Landwirtschaft bis 2030, Vorrang für Fußgänger und Radfahrer bei Verkehrsplanung, Pflicht zu klimaneutralen Dienstreisen für die Landesverwaltung, Torfverbot für die öffentliche Hand: Die oppositionellen Grünen im niedersächsischen Landtag haben am Donnerstag einen weitreichenden Entwurf für ein Klimagesetz vorgestellt.

Die Grünen reagieren damit auf das geplante Klimagesetz von SPD und CDU, das am kommenden Dienstag in den Landtag eingebracht werden soll, aber zwischen den Koalitionären noch strittig ist. Die CDU-Fraktion hatte sich am Dienstag überraschend eine Woche Bedenkzeit ausbedungen. Damit preschen die Grünen, die 2018 selbst einen weniger ehrgeizigen Entwurf vorgelegt hatten, vor.

„Unser Gesetz geht in fast allen zentralen Punkten über die Pläne der Groko hinaus“, lobt die Abgeordnete Imke Byl den eigenen Entwurf, der angesichts der breiten Mehrheit der rot-schwarzen Regierung chancenlos ist. Statt „weichgespülter Formulierungen“ (Fraktionschefin Anja Piel) gebe es klare Ziele. Auch die Verankerung des Staatszieles Klimaschutz soll mit deutlichen Vorgaben verbunden werden.

So fordern die Grünen, dass Gesetze und Verordnungen nur noch unter Klimavorbehalt verabschiedet werden dürfen. Und die Ziele sind weitaus ehrgeiziger als bei der Regierung: Die Grünen wollen die Treibgasemissionen im Land bis 2030 um mindestens 70 Prozent reduzieren (Groko: 55 Prozent). Bis 2040 soll das Land komplett auf erneuerbare Energien umstellen und weitgehend emissionsneutral sein (Groko: ab 2050). Anders als die Regierung fordern die Grünen eine Senkung des Flächenverbrauchs auf Null bis 2035, ein Ende des Autobahnbaus sowie einen milliardenschweren Klimafonds.

Was das alles kosten könnte, sagen die Grünen nicht. Es sei jedoch viel teurer, nichts zu tun, erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer Helge Limburg. Zudem sieht die Partei in der Klimaoffensive auch eine Investition in die Zukunft, die nicht unter Haushaltsvorbehalt gestellt werden dürfe.