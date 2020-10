Kommunalwahl am 12. September 2021

Hannover Die nächsten Kommunalwahlen in Niedersachsen finden am Sonntag, 12. September 2021, statt. Zwischen 8 und 18 Uhr werden die Stadt-, Gemeinde- und Samtgemeinderäte sowie die Kreistage und die Versammlung der Region Hannover gewählt, wie die Landesregierung beschlossen hat. Ebenso finden an diesem Tag die Direktwahlen vieler Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Landräte statt. Der Wahltermin fällt in den Zeitkorridor für die nächste Bundestagswahl. Sie soll laut Wahlleiter zwischen dem 25. August und dem 24. Oktober 2021 stattfinden.