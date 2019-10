Hannover Niedersachsens Sozial- und Gesundheitsministerin Carola Reimann startet eine breit angelegte Kampagne, um vor K.o.-Tropfen zu warnen und für das Thema zu sensibilisieren. „Die Verwendung von K.-o.-Tropfen ist perfide. Sie werden hinterhältig benutzt, um Opfer bewusstlos und handlungsunfähig zu machen“, betont die SPD-Politikerin. Die eintretende Willens-, beziehungsweise Bewusstlosigkeit mache es Täterinnen oder Tätern möglich, etwa Sexual- und Raubdelikte zu begehen. Nach Angaben des Ministeriums sind nicht ausschließlich Frauen betroffen, sondern vor allem bei Raubdelikten auch Männer.

Reimann will das nicht hinnehmen. Ihr Haus hat daher die Kampagne „Ich lass mich nicht K.-o.-Tropfen“ gestartet. Ziel ist es, potenzielle Opfer besser vor bewusstseinstrübenden Substanzen zu schützen. Der Niedersächsische Landtag hatte sich kürzlich dafür ausgesprochen, das Thema stärker in den Fokus zu rücken.

Zum offiziellen Auftakt der Kampagne werden Studierende an den Hochschulstandorten Hannover, Braunschweig und Wolfenbüttel mit Beginn des aktuellen Wintersemesters 2019/2020 gezielt auf das Thema angesprochen. Zudem wird mithilfe von Flyern und bedruckten Bierdeckeln über die Wirkung von K.-o.-Tropfen und mögliche Schutzmaßnahmen aufgeklärt. Die Kampagne will auch die Aufklärung in gynäkologischen Praxen unterstützen. Dazu sollen dort dauerhaft Informationsmaterialien zur Verfügung stehen, um sie beispielsweise in Mädchensprechstunden einzusetzen oder auszulegen.

Der Nachweis, dass bewusstseinstrübende Substanzen verabreicht wurden, ist schwierig zu erbringen. In der Regel können sich Opfer nicht an die Geschehnisse erinnern und suchen erst nach einer Phase der Bewusstseinstrübung einen Arzt oder die Polizei auf. K.-o.-Tropfen lassen sich allerdings nur innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes von sechs bis zwölf Stunden nach Einnahme nachweisen.

„Wenn K.-o.-Tropfen missbräuchlich verabreicht wurden, ist schnelles Handeln erforderlich, um einen solch sensiblen Vorfall effektiv aufklären zu können“, unterstreicht Reimann und kündigt für März 2020 eine Tagung an, die sich gezielt an Kliniken und die Polizei wendet. „Wenn Kliniken und Polizei Hand in Hand arbeiten, erzielen wir einen besseren Schutz der Betroffenen“, ist Reimann überzeugt. Dabei sei die Sensibilisierung aller am Verfahren Beteiligten „ein richtiger und wichtiger Schritt, diesen besonders heimtückischen Taten vorzubeugen“. Die Umsetzung der Kampagne „Ich lass mich nicht K.-o.-Tropfen“ liegt in den Händen des Braunschweiger Vereins „Frauen- und Mädchenberatung bei sexueller Gewalt“.