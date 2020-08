Land will Jagd auf Gänse erweitern

Hannover Die Jagd auf in Niedersachsen rastende und überwinternde nordische Gänse soll nach dem Willen des Niedersächsischen Agrarministeriums deutlich ausgeweitet werden. Mit der Bläss- und der Nonnengans sollen künftig zwei weitere Arten bejagt werden dürfen, die bisher ganzjährig geschützt sind. Ein Grund sei, dass die Bestände der Nonnengänse die Obergrenze in den Brutgebieten erreicht hätten. Den Entwurf der geänderten Jagdzeitenverordnung hat die Landesregierung an die Verbände verschickt. Das „Volksbegehren Artenvielfalt“ kritisiert die Pläne.