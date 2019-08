Hannover Für jemanden, der wegen einer Indiskretion gerade seinen Alpen-Urlaub unterbrechen musste, sieht Stephan Weil an diesem Montagvormittag eigentlich ganz zufrieden aus. „Ich bin gern heute Morgen bei Ihnen“, sagt der Ministerpräsident zu den Journalisten im Gästehaus der Landesregierung in Hannover. Zornig sei er gewesen, hatte es vorher geheißen.

Doch Weil winkt ab. „Wegen solcher Dinge rege ich mich nicht mehr auf“, sagt er. In der Politik komme es doch „alle naselang vor“, dass etwas gemeldet werde, das man lieber diskret geregelt hätte.

Das, was Weil lieber diskret geregelt hätte, war der mögliche Weggang von Umwelt- und Energieminister Olaf Lies. Der hatte vor zwei Wochen ein verlockendes Angebot bekommen: Hauptgeschäftsführer, also Cheflobbyist des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Der BDEW ist ein Dickschiff unter den Interessensverbänden. Unter den 1900 Mitglieder finden sich vom Energieriesen bis hin zu Stadtwerken zahlreiche wichtige Akteure der Branche. Der Hauptgeschäftsführer geht bei Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ein und aus und verdient brutto grob geschätzt das Vierfache eines Landesministers. Wie hoch das Salär genau ist, will der BDEW nicht verraten – es dürfte aber bei gut 600 000 Euro im Jahr liegen.

Da Lies aktuell das Gefühl hat, als Landespolitiker in Sachen Energiewende bei Altmaier auf Granit zu beißen, ein durchaus „attraktives Angebot“, wie der 52-jährige Friesländer am Montag offen einräumt. Umso mehr, als dem ambitionierten SPD-Politiker derzeit wenig Wege nach oben offen stehen: Ministerpräsident und SPD-Landeschef Weil macht derzeit keinerlei Anstalten, seinen Posten zu räumen. Und selbst wenn, hat Lies mit Innenminister Boris Pistorius (SPD) einen ernsthaften Konkurrenten.

Doch am Freitag, kurz bevor Lies’ zweiwöchige Bedenkzeit abläuft, wird das Angebot öffentlich. Wie es dazu kam, ist offen. „Mein Interesse war es nicht“, sagt Lies. Und die Reaktionen sind heftig: Im Internet schimpfen viele auf raffgierige Politiker, die Grünen und viele Kommentatoren kritisieren den in Niedersachsen immer noch möglichen nahtlosen Übergang von Politik zur Lobbyarbeit. Und es gibt zahlreiche Rückmeldungen von Menschen, die Lies im Land halten wollen. Und von SPD-Genossen, die den Abgang eines Hoffnungsträgers in düsteren Monaten fürchten. Es sind Botschaften, „die ihn zutiefst innerlich berührt“ hätten, sagt Lies. Und so bleibt er. Er wolle hier in Niedersachsen seine Arbeit machen, Verantwortung übernehmen. Dafür sehe er sich nun gestärkt.

Weil kann Lies an diesem Montag gar nicht genug loben. Dass Weil Lies 2012 mal SPD-Landesvorsitz und Spitzenkandidatur abgenommen hat, spiele keine Rolle mehr. Die Zusammenarbeit sei „ohne den Schatten einer Spannung“ sehr intensiv und gut, schwärmt Weil.

Für so eine gute Nachricht unterbreche er gern seinen Urlaub, betont Weil. Und steht zwanzig Minuten nach der Pressekonferenz bereits wieder in Trekkinghose im Gästehaus. Es geht schnell zurück in die Berge.