Landesregierung will Azubi-Ticket

Hannover Die Landesregierung will Bus und Bahn in Niedersachsen attraktiver für Auszubildende machen. Ziel sei ein günstiges Azubi-Ticket, „was die jungen Leute motiviert, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen“, sagte eine Sprecherin von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag. „Das ist aus Umweltschutzgründen wichtig, aber auch im Hinblick auf Arbeitsplätze und Fachkräftesicherung.“ Als Orientierung könne das Semesterticket für Studierende dienen. FDP-Wirtschaftspolitiker Jörg Bode warf der Regierung vor, bisherige Bemühungen um ein Ein-Euro-Ticket für Azubis sowie eine kostenfreie Beförderung von Schülern nicht unterstützt zu haben.