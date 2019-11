Landtag soll über NordLB beraten

Hannover Die Kapitalhilfen über 3,6 Milliarden Euro für die angeschlagene NordLB sind weiter in der Schwebe. Am kommenden Mittwoch werde Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers die Pläne für die künftige Absicherung des Instituts im Haushalts- und Finanzausschuss beraten lassen, hieß es am Freitag aus dem Finanzministerium in Hannover. Der Entwurf, der Anfang dieser Woche beschlossen wurde, sieht unter anderem Milliardengarantien für die NordLB vor, wie auch die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtete. Es geht dabei insgesamt um ein Volumen von etwa 6,8 Milliarden Euro.