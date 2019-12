Landtag streitet über Haushalt

Hannover Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers hat den Haushaltsentwurf der rot-schwarzen Landesregierung verteidigt. Die Koalition habe einen Investitionshaushalt aufgestellt, während zugleich Schulden abgebaut würden, sagte der CDU-Politiker bei der Haushaltsdebatte im Landtag in Hannover. Damit betreibe Niedersachsen eine nachhaltige Finanzpolitik. Regierung und Opposition stritten über den richtigen Kurs für Niedersachsen sowie die Balance zwischen Sparen und Investieren. Der Haushalt mit einem Volumen von 34,7 Milliarden Euro soll am Donnerstag verabschiedet werden.

„Wir unterstützen die Wirtschaft und sorgen für optimale Bedingungen“, betonte Hilbers. Die Schuldenbremse und die „schwarze Null“ dürfe das Land auch in Zeiten zurückgehenden Wachstums nicht leichtfertig aufgeben. Zum vierten Mal in Folge will Niedersachsen ohne neue Schulden auskommen. Die Opposition warf der Regierung Mittelmaß und Konzeptlosigkeit vor. Mit einer übertriebenen Sparpolitik behindere die Regierung dringend nötige Investitionen, urteilte etwa die Grünen-Fraktionschefin Anja Piel. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner warf der Regierung Konzeptlosigkeit und Mittelmaß vor. Mit einem Umfang von 34,7 Milliarden Euro liegt der Haushalt 2020 über dem des laufenden Jahres, der ein Volumen von 32,95 Milliarden Euro hat.