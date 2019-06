Hannover Der frühere niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer fordert Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) auf, „dem Verbraucherwunsch nach einer Milchkennzeichnung nachzukommen und irreführende Abbildungen von Kühen auf Gras zu verbieten“. Meyer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag, findet: „Eine Übernahme des Labels vom Land bietet sich an, zumal große Handelsunternehmen wie Lidl bereits darauf setzen.“ Meyer setzt auf eine Honorierung von Weidekühen in der EU-Agrarreform. „Wir Grüne wollen eine Landesprämie in Höhe von 30 Millionen Euro, mit 60 Euro pro weidendem Rind und 20 Euro pro Schaf oder Ziege“.