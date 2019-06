Hannover Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne kommt auch künftig nicht an der umstrittenen Abordnung von Gymnasiallehrern vorbei, um Personallücken an Haupt-, Real- und Oberschulen zu stopfen. Das hat der SPD-Politiker am Donnerstag vor dem niedersächsischen Landtag eingeräumt.

„Es ist davon auszugehen, dass eine Fortführung von Abordnungen mit dem Ziel einer ausgeglichenen Unterrichtsversorgung weiterhin – wenn auch in eingeschränktem Maße – notwendig sein wird“, sagt Tonne. Während es auf dem Bewerbermarkt viele angehende Gymnasiallehrer gibt, herrscht großer Mangel an Anwärtern für Haupt-, Real- und Oberschulen.

Der Philologenverband Niedersachsen, die Berufsvertretung der Gymnasiallehrer, spricht von „Abordnungschaos statt Planungen mit Weitblick“. Nach Angaben des Verbandes mussten die Gymnasien im vergangenen Schulhalbjahr mit 12 024 abgeordneten Stunden allein 54 Prozent der schulformübergreifenden Abordnungen tragen. „Die neuesten Meldungen aus unseren Kollegien zeigen, dass teilweise über 200 Stunden pro Schule abgeordnet werden sollen. Das bringt mehr als nur Unruhe, weil bis zu 40 Lehrkräfte betroffen sind“, beklagt der Verbandsvorsitzende Horst Audritz. Es fehlten Lehrer in Pflichtfächern und die Situation in Mangelfächern wie Physik, Mathe und Chemie werde „unzumutbar verschärft“.

Enttäuscht zeigt sich auch der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte (VNL). Die erneuten Abordnungen insbesondere von den Gymnasien an die nicht-gymnasialen Schulformen würden weiterhin viel Unruhe an den Schulen auslösen. „Wir sind sehr von der Planlosigkeit unserer Landesregierung enttäuscht. Die teilweise prekäre Lage an den Schulen wird wohl auch im nächsten Schuljahr weiterhin bestehen bleiben“, befürchtet VNL-Landesvorsitzender Torsten Neumann.

Minister Tonne verweist unterdessen darauf, dass das Land in den zurückliegenden Einstellungsverfahren der Jahre 2018 und 2019 jeweils deutlich mehr neue Lehrer eingestellt habe als dauerhaft aus dem Dienst ausgeschieden seien. Damit sei mit mehr als 68 500 Lehrern an den allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen ein neuer Höchststand erreicht worden. Gleichzeitig kündigte Tonne weitere Bemühungen an, um Lehrer-Lücken im Sekundarbereich und teilweise auch an Integrierten Gesamtschulen zu schließen. Der Schulminister nannte die Einstellung von Quereinsteigern und deren stärkere Unterstützung und kündigte eine Imagekampagne sowie weitere Entlastungen und Unterstützungen für Schulen und Lehrer an.

Bislang konnten laut Kultusministerium zum Beginn des kommenden Schuljahres 1109 von 1934 ausgeschriebenen Stellen besetzt werden. Es gebe aber nahezu stündlich weitere Einstellungen. Laut Tonne werden bis zum Sommer 1368 Lehrer in den Ruhestand wechseln.