Die FDP-Fraktion im Landtag fordert vom niedersächsischen Sozialministerium Einblick in die Akten zur Haushaltsaufstellung der umstrittenen Pflegekammer. Ein entsprechender Brief der FDP-Abgeordneten Sylvia Bruns liegt unserer Zeitung vor. Hintergrund ist die Frage, ob das Ministerium als Rechtsaufsicht der Kammer für mögliche Unregelmäßigkeiten in die Pflicht genommen werden kann. „Bisher hat das Ministerium den Eindruck erweckt, die Genehmigung sei eine reine Formsache“, sagt Bruns. Daran zweifelt die FDP.

Ein Jahr nach ihrer Gründung im August 2018 hat die Kammer weiterhin mit vielen Nichtzahlern zu kämpfen. Bis Ende Mai hatten lediglich 18 000 der geschätzt 90 000 Pflichtmitglieder ihren Beitrag bezahlt. Zwar funktioniert inzwischen die Abbuchung von Beiträgen von etwa 10 000 Mitgliedern, doch die Kosten laufen mit: In der Geschäftsstelle in Hannovers Marienstraße arbeiten derzeit 34 Mitarbeiter.

Laut Haushaltsplan rechnet die Kammer 2019 mit Einnahmen von etwa 9,3 Millionen Euro aus Beiträgen – und will fast ebenso viel ausgeben. Da es vom Land keine Anschubfinanzierung gab, hatte die Kammer den Aufbau zwar zuerst mit Schulden finanziert, die man über mehrere Jahre abstottern will. Wie liquide die Körperschaft angesichts der Nichtzahler aktuell ist, bleibt indes offen.

Das Sozialministerium hatte den Haushaltsplan am 6. März genehmigt. Aus seiner Sicht ist dieser auch rechtsfehlerfrei, inklusive der Festsetzung des Mitgliederbeitrags von maximal 140 Euro. „Andernfalls hätte die Genehmigung nicht erteilt werden können“, erklärt eine Ministeriumssprecherin. Für die FDP bedeutet das, dass etwaige Rechtszweifel am Haushalt nicht nur bei der Kammer, sondern auch bei Sozialministerin Carola Reimann (SPD) landen.

Unterdessen geht der politische Streit um die Kammer weiter. Während die Befürworter sich eine „starke Stimme“ des Berufs wünschen, halten Kritiker die Pflichtmitgliedschaft für teuer und wirkungslos: Zum Jahrestag der Gründung am Donnerstag demonstrierten Kammergegner in Sträflingskleidung an der Marienstraße. Kritiker monieren zudem, dass die Zahl der Wahlberechtigten in den Kammer-Verlautbarungen variiert. Auf eine Zahl will sich Schaft auf Anfrage unserer Redaktion nicht festlegen.

Auch in der Koalition von SPD und CDU ist die Kammer umstritten. Klarheit soll eine Evaluation durch ein unabhängiges Institut bringen. 2020 soll es Ergebnisse geben.