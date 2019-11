Hannover Der Masterplan Digitalisierung läuft an: Seit dem 8. Oktober ist das Sondervermögen von einer Milliarde Euro gefüllt, nun beginnt das Wirtschaftsministerium langsam mit der Vergabe. Zwei Millionen Euro sind bislang ausgegeben, 46 Millionen Euro darüber hinaus gebunden. Da die Mittel an Förderrichtlinien und Auftragsvergaben gebunden sind, soll das Geld bis zum Jahr 2023 ausgegeben werden. „Der Großteil wird in den Jahren 2020 und 2021 abfließen“, sagt der bei Wirtschaftsminister Bernd Althusmann für Digitalisierung zuständige Staatssekretär Stefan Muhle (beide CDU). Die rot-schwarze Koalition hatte die Digitalmilliarde in ihrem Koalitionsvertrag von 2017 beschlossen, ursprünglich sollte das Geld bis 2022 ausgegeben werden.

Der mit Abstand größte Batzen des Sondervermögens soll in den Netzausbau fließen: Für Breitbandnetze, besseren Handyempfang, öffentliches WLAN und anderes hat das Land 577 Millionen Euro zurückgestellt, allein im laufenden Jahr 154 Millionen. Aktuell lägen der Bundesregierung 103 Förderanträge für den Breitbandausbau aus niedersächsischen Landkreisen vor. Wenn der Bund die Förderung zusage, soll auch der Landeszuschuss von 120 Millionen Euro ohne aufwendige Zusatzprüfung fließen. Insgesamt soll der Zuschuss Breitbandinvestitionen in Höhe einer halben Milliarde Euro auslösen.

Doch Digitalisierung sei viel mehr als Breitbandausbau, betont der frühere Osnabrücker Kreisrat. Ob beim Arzt, bei Behörden oder im Berufsleben – die Möglichkeiten seien riesig, meint Muhle. Und so sammeln sich sehr verschiedene Projekte im Masterplan Digitalisierung: Die Landesregierung will den Digitalfunk verbessern, Berufsschulen mit Robotik-Laboren ausstatten und die Verbraucherberatung verbessern. Zudem sind Pilotprojekte zur Telemedizin, zum autonomen Fahren vom Autos, zur dezentralen Überwachung kleiner Flughäfen und zur digitalen Landwirtschaft geplant.

Die Vielfalt der Digitalisierung soll eine Konferenz in zwei Wochen in Hannover zeigen: Zur „Techtide“ am 3. und 4. Dezember auf dem Messegelände haben sich 950 Teilnehmer angemeldet.

Weil jeder vierte Euro in die Digitalisierung der Landesverwaltung, aber vergleichsweise wenig in die kommunale Verwaltung fließen soll, hatten Kommunalverbände die Pläne kritisiert.

Dabei profitierten viele Menschen in den Kommunen von der Milliarde, betont Muhle. Wie beim „Digitalbonus“: Der stellt kleinen und mittleren Unternehmen jeweils eine unkomplizierte Förderung von bis zu 10 000 Euro für Computer, Software oder IT-Sicherheit in Aussicht. Bislang seien mehr als 700 Anträge eingegangen, sagt der Staatssekretär.