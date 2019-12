Hannover Der Vorstoß von Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD), „so schnell wie möglich“ eine Landarzt-Quote einzuführen, stößt nicht nur bei Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU, Berne) auf Widerstand. Auch die Ärztevereinigung „Marburger Bund“ lehnt eine Landarzt-Quote für Niedersachsen ab. Eine solche Quote werde den Mangel an qualifizierten Ärzten in den Krankenhäusern weiter verschärfen, sagte der Landesvorsitzende des Verbandes, Martin Wollenberg, am Mittwoch in Hannover.

Auch die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Dr. Martina Wenker, bekräftigt ihr Nein zur Quote anlässlich der Berichterstattung in unserer Zeitung. „Wir lehnen eine Landarzt-Quote weiterhin entschieden ab. Wenn ich eine Quote für Allgemeinmedizin schaffe, befördere ich einen Mangel bei anderen Disziplinen, die heute schon wenig von Studierenden gewählt werden“, betont Wenker.

Bei einer Landarzt-Quote vergibt das Land einen Teil der Medizinstudienplätze an Bewerber, die sich zu einer späteren Niederlassung als Hausarzt in einem unterversorgten ländlichen Gebiet verpflichten. Im Gegenzug soll ihnen der Zugang zum Medizinstudium erleichtert werden.

Schon jetzt sind laut Reimann 355 Hausarztstellen nicht besetzt, im Jahr 2030 fehlten nach einer aktuellen Prognose sogar 1050 Hausärzte – vor allem in ländlichen Regionen. Während die Gesundheitsministerin sich gegenüber unserer Zeitung klar für eine Quote ausgesprochen hatte und sich der Unterstützung von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sicher sein kann, scheint der Koalitionspartner CDU zerrissen zu sein. „Da werden wir uns bewegen müssen“, sagte Fraktionschef Dirk Toepffer kürzlich. Wissenschaftsminister Thümler indes hält weiter dagegen. Eine Landarzt-Quote sei „nicht zielführend“. „Wir müssen dafür sorgen, dass sich Studierende freiwillig für eine Tätigkeit als Hausarzt oder Hausärztin auf dem Land entscheiden“, findet Thümler. Mit der Erweiterung der Teil- zu Vollstudienplätzen an der Universitätsmedizin Göttingen und dem Ausbau der European Medical School in Oldenburg schaffe das Land in den kommenden Jahren rund 200 neue Medizinstudienplätze.

Ein Sprecher der CDU-Fraktion verweist angesichts des innerparteilichen Konflikts diplomatisch auf eine Expertenkommission zur medizinischen Versorgung in Niedersachsen. Man wolle die Ergebnisse dieses Gremiums abwarten, sie sollen im Frühjahr vorliegen.

Auch die AfD will zunächst die Meinung der Expertenrunde hören. „Ich fordere die Ministerin auf, die Ergebnisse in ihrer Gesamtheit abzuwarten, anstatt mit eigenmächtigen Vorstößen die Arbeit der Enquete-Kommission zu konterkarieren“, sagt der sozialpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Stephan Bothe.

Die Grünen und die FDP sind sich in ihrem Widerstand unterdessen einig. „Eine solche Quote weckt Hoffnungen, die sie nicht erfüllen kann“, meint Meta Janssen-Kucz (Leer), gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag. „Die Landarzt-Quote ist nicht der richtige Weg, um dem Ärztemangel in den ländlichen Regionen zu begegnen“, findet auch Susanne Schütz, wissenschaftspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion.

Unterstützung kommt indes von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), die seit dem Jahr 2017 eine Landarzt-Quote für Niedersachsen fordert. Sie allein sei aber kein Allheilmittel. Sie sei nur sinnvoll, wenn die Studienplätze für Medizin insgesamt aufgestockt würden. Wichtig sei es zudem, in ländlichen Regionen die Rahmenbedingungen für Niederlassungen zu verbessern.