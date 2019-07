Mehr als 2000 Schüler bei Klimaprotest in Hannover

Hannover Protestieren statt chillen: Mehr als 2000 Schüler haben trotz Sommerferien in Hannover für größere Anstrengungen beim Klimaschutz demonstriert. Zur zentralen Demo der Fridays-for-Future-Bewegung reisten am Freitag Teilnehmer aus ganz Niedersachsen und Bremen an. Zuvor hatten sich Mitglieder von über 50 Ortsgruppen bei einer dreitägigen „Conference for Future“ ausgetauscht.

„Wir spüren die ersten Auswirkungen des Klimawandels schon heute“, sagte Aktivistin Jessica Angermann aus Göttingen. Als Beispiel in Niedersachsen nannte sie den massiven Ernteausfall aufgrund der Dürre 2018. Es sei wichtig, überregional zu denken und auch die Landesregierung in Verantwortung zu nehmen.

In der Vergangenheit hatten Politiker vor allem von FDP und CDU kritisiert, dass das freitägliche Engagement mit Schulschwänzen einhergehe.