Millionen für weitere Schulbusse

Hannover Das Land Niedersachsen will mit der Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs die Corona-Ansteckungsgefahr auf dem Schulweg verringern. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) will den Kommunen dafür insgesamt 30 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung stellen. Einen entsprechenden Antrag müssen die Regierungsfraktionen aus SPD und CDU nun in den Landtag einbringen, hieß es. Derzeit stehen Schülerinnen und Schüler dicht gedrängt in Bussen, um den täglichen Weg zur Schule zu bewältigen. Althusmann sagte, mit dem Geld könnten Maßnahmen wie die Anmietung von Reisebussen oder der Kauf zusätzlicher Fahrzeuge, zusätzliche Fahrten oder Taktverdichtungen im Fahrplan finanziert werden. Mit den 30 Millionen Euro könnten rechnerisch 350 Busse finanziert werden.