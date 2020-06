Missbrauch auch Thema im Landtag

Hannover Eine Kommission des Niedersächsischen Landtags soll sich nach dem Willen der SPD-Fraktion mit dem Thema Kindesmissbrauch befassen. „Wir brauchen eine konsequente Strafverfolgung und einen besseren Opferschutz“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Johanne Modder (Bunde) am Mittwoch in Hannover. Ziel ihrer Fraktion sei es, dass Strafen nach Fällen von Kindesmissbrauch nicht mehr verjähren. Gerade nach den Fällen von Münster und Lügde (beide in Westfalen) sei die Gesellschaft für das Thema sensibilisiert. Ihr sei es wichtig, dass sich die Kommission auch mit der Prävention befasst: „Wir müssen Kinder stark machen“, sagte Modder.

