Hannover /Norderney /Delmenhorst Die Pläne von CDU und SPD zur Bekämpfung der Wohnungsmisere in Niedersachsen stoßen bei den Kommunen überwiegend auf Zustimmung. Bei einer Anhörung im Bauausschuss des Landtags in Hannover wurden aber auch Bedenken laut. Es müsse noch an zahlreichen Stellen nachjustiert werden, meinte Norderneys Bürgermeister Frank Ulrichs zum Zweckentfremdungsgesetz.

Die Regierungsfraktionen wollen damit nicht nur das Bauen neuer Häuser und Wohnungen vereinfachen, sondern bezahlbaren Wohnraum erhalten. Städten und Gemeinden soll es ermöglicht werden, die Zweckentfremdung von Wohnraum zu verbieten, etwa die Umwandlung in Ferienappartements. Nach bisherigen Angaben soll der Gesetzentwurf im Mai dem Kabinett vorgelegt werden und im August in die Landtagsberatungen gehen.

Auf Norderney, wo eine Übernachtungskapazität von 26 000 Betten auf rund 6000 Einheimische kommt, verschärfe die Wohnungsnot den Fachkräftemangel, sagte Ulrichs. Als Problem nannte er die Nebenwohnungen, ganze Stadtteile verkämen zu „Rollädensiedlungen“.

Bei der Anhörung äußerten sich Vertreter der Städte Norderney, Göttingen und Delmenhorst sowie kommunaler Spitzenverbände und Wohnungseigentümer-Organisationen. Vor „unkalkulierbaren Risiken“ beim geplanten niedersächsischen Gesetz gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum warnte der Deutsche Ferienhausverband (DFV).

Der DFV rügt den Entwurf als unverhältnismäßig. Die Vermietung einer Ferienwohnung sei für viele Menschen ein wichtiger Neben- oder Haupterwerb oder trage zur Altersvorsorge bei.

Der Deutsche Mieterbund befürwortete den Gesetzentwurf ebenso wie die Stadt Delmenhorst, die ihn als „Ergänzungsinstrument“ sieht. Von der Immobilienwirtschaft kamen vor allem Warnungen vor Eingriffen in die Eigentümerrechte.