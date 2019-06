Nordhorner für FDP im Landtag

Hannover Als Nachrücker für den ins Europaparlament wechselnden FDP-Politiker Jan-Christoph Oetjen ist am Dienstag der gelernte Nordhorner Kfz-Mechaniker Thomas Brüninghoff in den Landtag mit Sitz in Hannover aufgenommen worden. Oetjen gehörte dem Landtag für ganze 16 Jahre an und war der kommunalpolitische Sprecher der niedersächsischen FDP-Fraktion, bevor er ins Europaparlament gewählt wurde. Oetjen war bei seinem Landtagsabschied selbst nicht anwesend, da er bei einer konstituierenden Sitzung seiner Fraktion im Europaparlament weilte. Der neue Landtagsabgeordnete und FDP-Politiker Thomas Brüninghoff soll sich laut Fraktion künftig um die Bereiche Europa, Bundesangelegenheiten und Raumordnung kümmern.