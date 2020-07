Aktion: Neue Kampagne wirbt für Corona-Regeln

Hannover /Oldenburg Trotz niedriger Infektionszahlen erinnert Niedersachsens Landesregierung die Bürger plakativ an die weiterhin notwendigen Präventionsmaßnahmen gegen das Coronavirus. „Wir sind stärker! Niedersachsen gegen Corona“, lautet der Titel einer am Donnerstag gestarteten Kampagne. Auf teilweise ironische Weise sollen die Menschen motiviert werden, Abstands- und Hygieneregeln zu befolgen sowie dort, wo es notwendig ist, die Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Genau zur richtigen Zeit

Regierungssprecherin Anke Pörksen glaubt, dass die Kampagne „genau zur richtigen Zeit“ kommt. Viele Menschen wollten im Sommer neue Freiheiten ausleben. Die wachsende Sorglosigkeit könnte zu einer Vernachlässigung der Regeln führen. Außerdem kämen während der Sommerferien viele Gäste nach Niedersachsen, die ebenfalls zum Einhalten der Regeln ermuntert werden sollen. Pörksen zufolge ist davon auszugehen, dass mit Beginn der Grippewelle im Herbst die Infektionszahlen wieder steigen werden.

Den Zuschlag für die zwei Millionen Euro teure Kampagne, die aus dem Budget der Staatskanzlei finanziert wird, hat die Dresdner PR-Agentur „Wildstyle Networks“ erhalten. Sechs weitere Agenturen seien angesprochen worden, darunter auch eine aus Oldenburg. „Wildstyle Networks“ arbeitet nach eigenen Angaben zum ersten Mal fürs Land Niedersachsen, hat aber schon eine Image-Kampagne für Sachsen durchgeführt.

Die nun gefundenen Motive zeigen beispielsweise zwei Radfahrer, die sich im Oldenburger Hafen begegnen, oder zwei Personen, die sich über Strandkörbe hinweg unterhalten. „Smalltalk auf Niedersächsisch“, lautet der Titel. Germanisten stoßen sich daran, dass „niedersächsisch“ als Adjektiv eigentlich klein geschrieben werden müsste. Man habe sich bewusst für die Großschreibung entschieden, erläuterte Pörksen.

Bürgerideen willkommen

In die Kampagne, die bis Oktober befristet ist, sollen auch Ideen der Bürger einfließen, sagte Dirk Popp von „Wildstyle Networks“. Um keine norddeutschen Klischees zu bedienen, sollen auch andere Bevölkerungsgruppen eingebunden werden. Es gebe eine Option, bis April zu verlängern. Zu sehen sind die Anzeigen unter dem Label „Wir sind stärker“ in den Tageszeitungen, im Fernsehen und auf digitalen Plattformen.

An diesem Freitag will die Landesregierung die neue Corona-Verordnung vorstellen, die ab 13. Juli in Kraft treten soll. Angekündigt wurde, dass das neue Regelwerk deutlich verständlicher sein soll.