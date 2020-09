Finanzen: Rechnungshof mahnt zum Sparen

Hannover /Oldenburg Der Landesrechnungshof hat die Landesregierung in der Corona-Krise zu einem energischen Sparkurs aufgerufen, von dem auch Bereiche wie Bildung, Polizei und Justiz betroffen sind. Nicht nur kurzfristig, sondern auch strukturell müsse das Land den Gürtel enger schnallen, mahnte Rechnungshofpräsidentin Sandra von Klaeden bei der Vorlage des Jahresberichts am Mittwoch in Hannover. Sie forderte von der Regierung, die Staatskanzlei und Ministerien zu straffen. Statt die Zahl der Abteilungen und Referate wie seit Jahren geplant zu reduzieren, habe deren Anzahl weiter zugenommen. Teilweise gebe es Führungsposten mit nur ein oder zwei Mitarbeitern.

Weniger Personaleinsatz

In der Landesverwaltung insgesamt müsse das Personal nachhaltig begrenzt werden. Der Abbau von Planstellen müsse beziffert und kritisch geprüft, wenn neue Stellen geschaffen werden. Dabei dürften politische Schwerpunktbereiche wie Bildung, Polizei, Justiz und Steuerverwaltung nicht dauerhaft ausgenommen werden. Diese böten aufgrund der Personalmenge regelmäßig größere Einsparpotenziale. Nötig sei eine Generalinventur der Landespersonalausgaben, wobei Einsparungen an der Spitze beginnen müssten. Der Bund der Steuerzahler stellte sich hinter die Kritik des Rechnungshofes. „Es wurden vornehmlich aus parteipolitischen Gründen hoch dotierte Stellen in den Ministerien geschaffen.

Konkrete Beispiele

Zu den konkret kritisierten Vorhaben der Regierung gehört die Abordnung von Lehrern zu unterrichtsfernen Zwecken, etwa an Hochschulen oder im Ministerium. Die Zahl der Lehrkräfte, die nach Berechnung des Rechnungshofs nicht vor der Klasse stehen, erhöhte sich in Niedersachsen von 9 Prozent im Jahr 2008 auf 15,5 Prozent 2018. Dieser Trend müsse gestoppt und Lehrkräfte vorrangig dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden – im Unterricht, so der Rechnungshof.

Kritik vom Rechnungshof gab es an der Erweiterung der Medizinstudienplätze in Oldenburg, die innerhalb von sechs Jahren auf 200 Plätze verfünffacht werden sollen. Das Konzept berge finanzielle Risiken, erklärte der Rechnungshof. Die Universität weist die Kritik zurück. Die Aufstockung sei im Koalitionsvertrag der Landesregierung festgeschrieben und mit einer detaillierten Finanzplanung unterlegt worden.