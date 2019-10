Hannover /Oldenburg Die SPD wird erstmals seit mehr als 70 Jahren nicht mehr den Oberbürgermeister von Hannover stellen. Im ersten Wahlgang am Sonntag setzten sich gleichauf der Grünen-Kandidat Belit Onay und der CDU-Bewerber Eckhard Scholz mit jeweils 32,2 Prozent für die Stichwahl in zwei Wochen durch, nur 49 Stimmen liegen die beiden auseinander. Der Sozialdemokrat Marc Hansmann kam mit 23,5 Prozent auf Rang drei. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,5 Prozent. Auslöser der vorzeitigen Wahl in Hannover war die Rathausaffäre.

Wegen seiner Verstrickung in die Affäre um unzulässige Gehaltszuschläge war der bisherige Oberbürgermeisters Stefan Schostok (SPD) Ende April nach einer Untreueanklage zurückgetreten. „In den letzten Monaten ist das Vertrauen vieler Bürger in die Führung der Stadt durch die SPD verloren gegangen“, reagierte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der bis 2013 selber Oberbürgermeister der Landeshauptstadt war.

Maximaler Jubel unterdessen bei den Grünen, die seit Jahrzehnten als Juniorpartner mit der SPD im Rathaus regierten. „Ich bin sehr froh, dass viele, viele Menschen offensichtlich meinen Aufbruch möchten und mit dem bin ich angetreten“, sagte Onay (38). „Ich bin total baff“, sagte der Landtagsabgeordnete. „Wir haben viele Menschen offensichtlich von den Themen überzeugt.“

Auch bei der CDU war die Begeisterung groß. Jahrzehntelang hatte sie es in der Landeshauptstadt immer wieder vergeblich versucht, sei es mit Parteigrößen oder wie nun mit einer parteilosen Persönlichkeit, bei der OB-Wahl zu punkten. „Das ist aus meiner Sicht ein sensationelles Wahlergebnis, das war nicht zu erwarten“, sagte Scholz (56), der auch mit seiner Führungserfahrung als Ex-Chef des VW-Nutzfahrzeugewerks in Hannover geworben hatte. „Das ist eigentlich fantastisch.“

Absolute Katerstimmung währenddessen bei den Sozialdemokraten. Seit 1946 hatten sie durchgängig den Oberbürgermeister in Hannover gestellt. „Vorhin war ich fast kurz am Weinen“, räumt Hansmann (49), der ehemalige Stadtkämmerer und Stadtwerkevorstand ein. Sicher habe die Rathausaffäre eine große Rolle gespielt. „Vielleicht habe ich auch als Person nicht die Stimmen gezogen, wie meine Partei und ich mir das erhofft haben.“ Er sei enttäuscht und traurig, meinte der gescheiterte Kandidat.

Sollte es der Grünen-Politiker Onay bei der Stichwahl schaffen, würde sein Landtagsmandat frei. Erste Nachrückerin wäre die Oldenburgerin Susanne Menge, die es bei der Landtagswahl 2017 nicht geschafft hatte, über die Landesliste der Grünen einzuziehen. Sie war auf Rang 13 der Grünen-Landesliste platziert. Aber nur zwölf Grüne waren in den Landtag eingezogen. Menge hatte dem Landtag schon von 2013 bis bis 2017 angehört.