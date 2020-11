Sicherheit: Rechtsextremisten mit legalen Waffen

Hannover /Oldenburg Ganz legal haben mehr als 80 Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger in Niedersachsen Waffen besessen. Das bestätigte die Landesregierung nach einer Anfrage der Grünen im Landtag.

Demnach hat der Verfassungsschutz bei der vorgeschriebenen Abfrage von Waffenbesitzkarteninhabern bis Ende Oktober 126 extremistische Verdachtsfälle entdeckt. Zwei Drittel davon seien Rechtsextremisten und „Reichsbürgern“ zuzuordnen. Gut zwölf Prozent rechnet der Verfassungsschutz Islamisten zu. Die übrigen elf Prozent gehörten zur Szene der „Autonomen“. Für den Nordwesten meldete der Verfassungsschutz zwei „Vorgänge“ im Kreis Wesermarsch, einen im Kreis Cloppenburg, drei im Kreis Leer und zwei in Oldenburg. In den Kreisen Oldenburg, Ammerland, Friesland, Vechta, Aurich, Wittmund sowie in Delmenhorst und Emden habe es keine „Treffer“ gegeben. Die meisten Fälle gab es in den Kreisen Osterholz (8) und Harburg (7). Insgesamt gab es bis Ende Oktober 62 792 Abfragen bei den Jagd- und Waffenbehörden. Sie müssen über den Entzug der Genehmigungen entscheiden.