Parteitag: Grüne werfen Landesregierung Ideenarmut vor

Hannover Die Grünen in Niedersachsen haben der Landesregierung aus SPD und CDU vorgeworfen, keine Visionen für die Zukunft zu haben. Das Land brauche dringend Perspektiven für ein Leben nach Corona, forderte Landtagsfraktionschefin Julia Willie Hamburg am Samstag bei einem Online-Landesparteitag der niedersächsischen Grünen. „Dazu gehört es auch, die wichtigen Investitionen in die Zukunft jetzt nicht zu verschlafen. Die Klimakrise wartet nicht“, sagte Hamburg.

Die Corona-Krise treffe die Leute unterschiedlich hart. So würden Schlachthöfe in Niedersachsen immer wieder zu Corona-Hotspots. „Die Einzelunterbringung der Werkvertragsbeschäftigten ist alleine aus Infektionsschutzgründen zwingend geboten. Dass die CDU bei dem Verbot dieses unmenschlichen Ausbeutungssystems nun eine Rolle rückwärts machen will, ist inakzeptabel“, sagte Hamburg.

Im Hinblick auf die Zukunft der Atommüll-Entsorgung, sagte die frühere Landtags- und Europaabgeordnete Rebecca Harms, es sei ein historischer Tag für die Anti-Atomkraft-Bewegung im Wendland gewesen, als Gorleben vor Kurzem nach fast 40 Jahren als möglicher Standort für ein Endlager aus dem Rennen genommen worden sei. Die Hinterlassenschaften der Atomindustrie seien damit aber nicht verschwunden.

Die Beratungen der rund 250 Delegierten fanden wegen der Corona-Pandemie online statt. Auch das Volksbegehren für mehr Artenschutz war Thema. Umweltschutzverbände wie der Nabu und der BUND hatten dieses Volksbegehren gestartet. Die Landesregierung verhandelte jedoch in den vergangenen Monaten mit den Verbänden und Vertretern der Landwirtschaft darüber, das Volksbegehren zu stoppen. Zuletzt wurde dazu ein Kompromiss erzielt.

Einzelne Grünen-Mitglieder kritisierten den geplanten Stopp des Volksbegehrens – es sei nicht zu erwarten, dass das Land wirklich verbindlich etwas ändern werde. Dagegen sagte Christian Meyer, Ex-Landwirtschaftsminister in Niedersachsen, es sei ein Erfolg für Umweltschutzverbände und Grüne, dass SPD und CDU am Dienstag ein Gesetz für mehr Naturschutz beschließen wollten. So sei u.a. ein Verbot von Glyphosat in Naturschutzgebieten geplant