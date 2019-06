Hannover In der niedersächsischen Landesregierung gibt es Streit um den Staatssekretär im Agrarministerium. Das hat auch mit der wachsenden Nervosität in den Groko-Parteien zu tun.

Berichte über eine bevorstehende Ablösung von Agrarstaatssekretär Rainer Beckedorf wies das Agrarministerium zurück: „Es gibt keine Absicht, die Position des Staatssekretärs neu zu besetzen. Spekulationen in diese Richtung sind falsch, und ich weise sie entschieden zurück. Ich stehe voll hinter Rainer Beckedorf, der auch weiterhin als Amtschef an der Spitze des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz stehen wird“, erklärte Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) am Freitagabend. Auch CDU-Landtagsfraktionschef Dirk Toepffer stellte sich hinter Beckedorf: „Der Agrarstaatssekretär sitzt fest im Sattel, die Urheber der Kampagne gegen ihn sind gescheitert.“ Es gehe den Kritikern nur darum, die „moderne Agrar- und Ernährungspolitik“ des Ministeriums in Misskredit zu bringen.

Seit Monaten wird in der rot-schwarzen Landesregierung von einer anstehenden Ablösung des 58-jährigen Beckedorf gesprochen. Dem ranghöchsten Beamten von Agrarministerin Barbara Otte-Kinast werden Fehler, Abstimmungsprobleme mit anderen Häusern und einsame Personalentscheidungen vorgeworfen. Unter anderem wird dem Staatssekretär die Schuld für den öffentlichen Streit zwischen Umwelt- und Agrarressort über die Waldschnepfenjagd auf den Ostfriesischen Inseln zugeschoben. Sowohl innerhalb des Agrarministeriums als auch bei SPD-Ressorts mit vielen Schnittstellen gibt es Kritik. Auch der Holperstart von Otte-Kinast 2017 wurde unter anderem Beckedorf angelastet.

Als möglicher Nachfolger wird der Leiter des Geschäftsbereichs Landwirtschaft der Landwirtschaftskammer in Oldenburg, Stefan Ortmann, gehandelt. Nach Informationen unserer Redaktion hatte ein Tierhalterverband erst vor wenigen Wochen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) um Ablösung des Beamten gebeten.