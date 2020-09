Pflegekammer Hannover: Ministerin Reimann zieht die Reißleine

Hannover Nach nur drei Jahren wird die umstrittene Pflegekammer in Niedersachsen aufgelöst. Bei einer Befragung unter den rund 78 000 Kammermitgliedern stimmten 70,6 Prozent für das Ende der Einrichtung. „Das Ergebnis ist eindeutig“, sagte Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) am Montag in Hannover. „Die Pflegekammer ist offensichtlich nicht die Form, die sich die Pflegekräfte wünschen.“

• Die Beteiligung

Insgesamt hatten sich 15 100 Mitglieder an der Befragung beteiligt. Das entspricht 19,3 Prozent. 22,6 Prozent stimmten für die Erhaltung der Kammer. 6,8 Prozent enthielten sich der Stimme. Das Ministerium hatte zuvor erklärt, das Votum der Pflegekräfte werde bindend sein. Die Befragung war zweimal unterbrochen worden: erst wegen einer technischen Panne, dann, weil ein Mitglied erfolglos gegen die Weitergabe seiner Daten an das Umfrageinstitut geklagt hatte.

• Wie geht es weiter?

Die rot-schwarze Landesregierung will nach den Worten von Ministerin Reimann so schnell wie möglich ein Gesetz zur Abwicklung der Kammer in den Landtag einbringen. Daran arbeite das Sozialministerium bereits. Das Land werde Rechtsnachfolgerin der Kammer – muss also auch für deren Verbindlichkeiten in Höhe von 3,4 Millionen Euro geradestehen. Auch bereits erhobene Beiträge müssen zurückgezahlt werden. Im Haushalt 2020 standen sechs Millionen Euro für die Kammer bereit, so Ministeriumssprecher Oliver Grimm. Für 2021 sollten es sieben Millionen sein. Die 34 Mitarbeiter der Kammer stehen vor der Kündigung. Reimann kündigte an, dass einige Aufgaben der Pflegekammer – etwa die Fortbildung – unter der Regie des Landes fortgeführt werden.

• Das sagt die Koalition

Reimann erklärte, sie sei nie eine Verfechterin der Kammeridee gewesen. Allerdings habe sie die Art und Heftigkeit der Diskussion um die Pflegekammer in Niedersachsen unterschätzt. Die SPD-Politikerin rief die Pflegekräfte auf, sich auch ohne eine Kammer mehr Gehör zu verschaffen. Bei der Landesregierung bleibe das Thema Pflege weit oben auf der Agenda. CDU-Sozialexperte Volker Meyer sagte, seine Partei habe schon immer vor Zwangsmitgliedschaft und Zwangsbeiträgen gewarnt.

• Das sagt die Opposition

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner forderte Ministerin Reimann zum Rücktritt auf. Sie sei „auf ganzer Linie gescheitert“. Die Kammer sollte abgewickelt und durch eine „freiwillige Pflegendenvereinigung“ ersetzt werden. Auch Stephan Bothe (AfD) forderte Reimanns Rücktritt. Aus Sicht von Meta Janssen-Kucz (Grüne) dokumentiert das Votum „das komplette Versagen der Landesregierung“. Das Scheitern der Pflegekammer bedeute, dass die Pflege in Niedersachsen ohne starke Interessenvertretung „fremdbestimmt“ sein werde.

• Das meint die Kammer

Als „rechtlich mehr als fragwürdig“ bezeichnete Nadya Klarmann, Präsidentin der Pflegekammer Niedersachsen, die Auflösung angesichts der geringen Beteiligung. Die Pflege dürfe nicht „auf stumm“ geschaltet werden.

• Die Gewerkschaften

Als „Irrweg“ bezeichnete Dr. Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) in Niedersachsen, die Kammer. Die Auflösung sei der einzige Weg, einen jahrelangen Konflikt zu beenden. David Matrai, zuständiger Landesfachbereichsleiter der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, forderte „anständige Arbeits- und Einkommensbedingungen, festgelegt in Tarifverträgen“.