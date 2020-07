Pistorius: Studie zu Rassismus

Hannover Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will im Verbund mehrerer Bundesländer eine Studie zu Polizeiarbeit und Rassismus organisieren. Ziel sei, ein repräsentatives Bild zu gewinnen, so Pistorius im Interview. Zuvor hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf eine solche Studie verzichtet. Wie eine Sprecherin des Innenministeriums in Hannover erklärte, habe sich noch kein Land zum Pistorius-Vorstoß erklärt. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Niedersachsen zeigte sich dagegen verwundert. „Wir sind fest davon überzeugt, dass es kein strukturelles Rassismus-Problem in der niedersächsischen Polizei gibt“, sagte der stellvertretende GdP-Landesvorsitzende Kevin Komolka am Freitag. Nach Ansicht der FDP im Landtag bietet es sich an, eine solche Studie auf Niedersachsen zu beschränken.