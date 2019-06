Prämie für mehr als 2800 Handwerker

Hannover Gut ein Jahr nach Einführung der Meisterprämie in Niedersachsen haben 2864 Handwerker und Handwerkerinnen die Förderung erhalten. Bis Ende Mai seien rund 11,5 Millionen Euro ausgezahlt worden, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Unter den Antragsstellern waren 2414 Männer, dies entspricht einem Anteil von 84,3 Prozent. Zudem erhielten 450 Frauen die Prämie, damit lag ihr Anteil bei 15,7 Prozent.

Die von der Landesregierung im Mai 2018 eingeführte Meisterprämie richtet sich an Handwerker aus zulassungspflichtigen Gewerben. Dazu zählen Maurer, Zimmerer, Installateure, Bäcker und Friseure. Wer in diesen Gewerben einen Betrieb führen und Lehrlinge ausbilden möchte, benötigt einen Meisterbrief. Der kostet samt Prüfungen meist mehrere Tausend Euro. Die Prämie in Höhe von 4000 Euro kann von Handwerkern beantragt werden, die ihre Meisterprüfung nach dem 1. September 2017 abgelegt haben. Dabei müssen sie zum Zeitpunkt der Prüfung mindestens seit einem halben Jahr in Niedersachsen wohnen oder arbeiten.