Rat fordert: Abschieben stoppen

Hannover Angesichts der Militärgewalt gegen die Opposition im Sudan fordert der niedersächsische Flüchtlingsrat einen Abschiebestopp für das afrikanische Land. Vonseiten der Landesregierung wäre es „absolut verantwortungslos“, Menschen dorthin abzuschieben, sagte Flüchtlingsrats-Sprecher Sigmar Walbrecht am Mittwoch in Hannover. In der sudanesischen Hauptstadt Khartum eskaliert seit Wochen die Auseinandersetzung zwischen dem regierenden Militär und der Opposition. Am 11. April stürzte die Armee Al-Baschir und setzte einen Militärrat ein. Seither konnten sich Militärführung und Opposition nicht auf die Bildung einer Übergangsregierung einigen. Während das Militär die Entscheidungsgewalt behalten will, fordert die Opposition eine zivile Regierung.