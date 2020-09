Rechte Straftaten nehmen zu

Hannover In Niedersachsen sind im ersten Halbjahr 2020 mehr als 800 rechtsmotivierte Straftaten registriert worden, darunter 28 Gewalttaten. Das hat das Innenministerium auf eine am Dienstag veröffentlichte Anfrage der Grünen-Fraktion im Landtag mitgeteilt. Es handele sich um die größte Zahl im Vergleichszeitraum seit 2016, so die Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. Sie forderte eine konsequente Strafverfolgung und den Einsatz aller, um rechte Netzwerke früh zu identifizieren. Einen Schwerpunkt rechter Aktivitäten sahen die Grünen unter Verweis auf die Ministeriumsangaben in Braunschweig.