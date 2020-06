Regierung gibt nach: Erste Infos

Hannover Die Klage von Grünen und FDP sowie der AfD vor dem Niedersächsischen Staatsgerichtshof gegen die Informationspolitik der Landesregierung bei den Corona-Verordnungen zeigt nach Darstellung des Grünen-Geschäftsführers Helge Limburg offenbar Wirkung. Die Landesregierung habe die nächste Verordnung bereits am Dienstag an den Landtag gesandt. Die Entscheidung sei an diesem Mittwoch vorgesehen. Der mit der Klage verbundene Eilantrag auf vorzeitige Information sei damit hinfällig, erklärte Limburg. Die Klage vor dem Staatsgerichtshof Bückeburg gegen die Informationspraxis von Rot/Schwarz bleibe in der Hauptsache aber aufrecht erhalten. Die Regierung habe monatelang nach eigenem Gutdünken regiert.

