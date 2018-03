Saisonstart in vielen Freizeitparks

Hannover Einige haben schon geöffnet, viele starten an diesem Wochenende: Zum Saisonstart haben Niedersachsens Freizeitparks einige neue Attraktionen zu bieten. Mit einem Besucherplus von 2,2 Prozent verzeichneten die Freizeit- und Erlebniseinrichtungen in Niedersachsen 2017, im Gegensatz zum Vorjahr, leichte Zuwächse. Dies geht aus einem Zwischenbericht des Sparkassen-Tourismusbarometers hervor. Langfristig gesehen seien Freizeit- und Erlebnisparks in der Freizeitwirtschaft in den vergangenen Jahren mit am stärksten gewachsen.