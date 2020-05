Artenschutz In Niedersachsen: Lies will Bauern und Naturschützer in ein Boot holen

Hannover /Sande In der Debatte um die Artenvielfalt im Land hat Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies der Landwirtschaft sowie den Umwelt und Naturschutzverbänden einen gemeinsamen „Niedersächsischen Weg“ vorgeschlagen. Man sei in „sehr guten Gesprächen“ miteinander, so der SPD-Politiker aus Sande (Friesland). Zugleich räumte er aber ein: „Es muss deutlich mehr für Umwelt-, Natur- und Artenschutz passieren. Das zeigen uns nicht zuletzt die erschreckenden Untersuchungen zum Rückgang der Artenvielfalt.“

Volksbegehren geplant

Olaf Lies (SPD), Umweltminister in Niedersachsen (Foto: Christophe Gateau/dpa)

In der vergangenen Woche hatte Niedersachsens Landeswahlleiterin Ulrike Sachs in Hannover das Volksbegehren für mehr Artenvielfalt offiziell eingeleitet. In einer ersten Phase müssen (wie berichtet) 25.000 Unterschriften in den Gemeinden zusammenkommen. Nach der Veröffentlichung im Ministerialblatt hat die Initiative dafür ein halbes Jahr Zeit. In der zweiten Phase des Volksbegehrens seien noch einmal rund 610.000 Unterschriften erforderlich. Grünen-Landeschef Hans-Joachim Janßen (Jade, Wesermarsch) als einer der Initiatoren von „Artenvielfalt.Jetzt!“ würdigte bereits die Entscheidung der rot-schwarzen Landesregierung, zusätzlich 120 Millionen Euro für Artenschutzmaßnahmen im Land zur Verfügung zu stellen, als „ersten Erfolg“.

Volksbegehren In Niedersachsen Wie Nabu die Artenvielfalt sichern will

Umweltminister Lies wies ausdrücklich darauf hin, dass die Landwirtschaft Partner bei der Artenvielfalt sei. Die Leistung, die sie für die Biodiversität erbringe, müsse auch honoriert werden. „All das haben wir in dem Niedersächsischen Weg vereinbart“, betonte der Umweltminister. „Ein vergleichbares konsequentes und auch mit ganz erheblichen Mitteln versehenes Programm hat es in unserem Land noch nicht gegeben.“ Das könnte damit auch Modell für viele weitere Herausforderungen – etwa zum Klimaschutz – sein. Die Landesregierung habe mit ihrer Entscheidung, Mittel für den Artenschutz zur Verfügung zu stellen, eine wichtige Weichenstellung vorgenommen.

Lies: „Das Besondere am Niedersächsischen Weg sind natürlich die Maßnahmen für Umwelt-, Natur- und Artenschutz. Aber mindestens den gleichen Stellenwert hat, dass dies im Miteinander und nicht in der öffentlichen Konfrontation gelingt. Die Bürger erwarten zu Recht Lösungen.“

Nabu will Gesetz

Der Naturschutzbund (Nabu) forderte am Wochenende deutlich schärfere Gesetze zum Erhalt der Artenvielfalt in Niedersachsen. Obwohl der Verband ein entsprechendes Volksbegehren unterstützt, will der Nabu darüber auch weiter mit der Landesregierung sowie mit Bauernvertretern verhandeln. „Wir haben den Verhandlungstisch nicht verlassen“, sagte Landeschef Holger Buschmann der Nachrichtenagentur dpa. Voraussetzung dafür, dass der Nabu eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichne, sei aber eine klare Kommunikation, dass das Volksbegehren damit nicht überflüssig sei.