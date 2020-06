Schlachthöfe: Fleischbranche will „Tarifvertrag für alle“ akzeptieren

Hannover Außer Spesen nichts gewesen? Der von Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) organisierte „Runde Tisch“ zur Fleischindustrie ist am Freitag ohne greifbares Ergebnis auseinandergegangen. Die Gruppe, zu der auch der Cloppenburger Landrat Johann Wimberg und ein Vertreter der „Wiesenhof“-Gruppe PHW gehörten, will vor der Sommerpause erneut zusammenkommen. Dann soll auch der Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zum Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie vorliegen.

Als konstruktiv und fair bezeichnete Althusmann die Gespräche. Die Vertreter der Fleischwirtschaft würden den „notwendigen Systemwechsel nicht grundsätzlich ablehnen“ und hätten signalisiert, einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag für die gesamte Branche zu akzeptieren. „Bei einem generellen Verbot von Werkverträgen für nur eine Branche bin ich aber aus verfassungsrechtlichen Gründen weiterhin skeptisch“, sagte Althusmann. Dagegen will Sozialministerin Carola Reimann (SPD) an einem Verbot für Werkverträge festhalten.

Die Grünen im Landtag sahen sich in ihren Befürchtungen bestätigt: Althusmann torpediere das vom Bundeskabinett angekündigte Verbot von Werkverträgen in der Fleisch- und Schlachtbranche, so die agrarpolitische Sprecherin Miriam Staudte. Er mache sich damit zum Handlanger von Multimillionären.

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Karl-Heinz Bley aus Garrel (Kreis Cloppenburg) kritisierte die Absage der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), die nicht am Runden Tisch teilgenommen hatte. Bei so einem wichtigen Thema müssten die Arbeitnehmervertreter dabei sein. Die NGG sah keinen Sinn in der Runde und forderte konsequentes Handeln des Gesetzgebers ein.