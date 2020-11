Schule: Masken für Lehrer und Filter in Klassen

Hannover Als „verantwortungslos“ hat Niedersachsens FDP-Fraktionschef Stefan Birkner die Schulpolitik von Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) bezeichnet. Eltern, Schüler und Lehrer seien verunsichert. Die einzige Antwort der Landesregierung auf überfüllte Klassenzimmer laute „Fenster auf“. Unterricht mit Maske, Mütze und Handschuhen sei die Regel. Klassenarbeiten würden bei geöffneten Fenstern geschrieben.

Die Landtags-FDP schlug einen Katalog an Handlungsmaßnahmen vor. So sollten Schulleiter selbst entscheiden, ob sie ins „Szenario B“, den Wechselbetrieb von Präsenz-Unterricht und Distanzlernen zu Hause, gehen. Dies sei erforderlich, weil die Gesundheitsämter vielerorts mit Tests nicht nachkommen. Um die Risiken fürs Weihnachtsfest zu senken, sollte das Land am 21. und 22. Dezember Distanzlernen anordnen. Alle Beschäftigten an Schulen sollten FFP2-Masken erhalten. Das kleine Bundesland Bremen könne an rund 140 000 Menschen über 65 Jahren kostenlos FFP2-Masken ausgeben, Niedersachsen aber nicht einmal 70 000 dieser Masken für Lehrer, klagte FDP-Bildungsexperte Björn Försterling am Freitag in Hannover. Allen Vorschlägen, etwa der Anschaffung von Raumluftfiltern, widerspreche Tonne mit dem Argument der „Scheinsicherheit“, so Birkner. Das habe der Minister schon bei den Alltagsmasken erklärt. Heute würden sie getragen.