Hannover Nach dem Landeskriminalamt sind auch beim Verfassungsschutz in Niedersachsen Sicherheitspannen bekannt geworden. Wie der Norddeutsche Rundfunk berichtete, sind in zwei Fällen aus Privatautos von Verfassungsschutz-Mitarbeitern Diensthandys gestohlen worden. Zeitweilig verschwand auch eine vertrauliche Akte. Der Verfassungsschutz werde den zuständigen Ausschuss für Verfassungsschutzangelegenheiten am Donnerstag unterrichten, sagte ein Sprecher des Verfassungsschutzes zu den Fällen.

In jüngster Zeit war das Landeskriminalamt mehrere Male in die Kritik geraten. So verschwand ein als vertraulich eingestuftes Dokument des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wenige Wochen zuvor war einem LKA-Beamten eine Aktentasche mit sensiblen Dokumenten aus seinem Privatwagen gestohlen worden.

Nach dieser erneuten Sicherheitspanne untersuchen dort nun externe Beamte die Kontrollmechanismen der Behörde. Das Innenministerium lasse „die Regelungen und Abläufe für den Umgang mit Verschlusssachen im LKA durch erfahrene Beamte aus anderen Behörden überprüfen“, sagte ein Sprecher am Freitag. Hintergrund ist das Verschwinden eines als „VS-Vertraulich“ eingestuften Dokuments des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV). Es handle sich um „eine Art Newsletter“ mit der zweitniedrigsten von vier Geheimhaltungsstufen, sagte der Sprecher.

Er betonte, wie wichtig die Kon­trolle klassifizierter Dokumente sei. „Es geht um den Schutz von Personen, es geht aber auch um das Vertrauen anderer Behörden gegenüber den niedersächsischen Sicherheitsbehörden.“ Man wolle aufarbeiten, warum das Fehlen des Dokuments erst jetzt aufgefallen ist. Die Überprüfung soll zeigen, ob es eine Regelungslücke gibt oder in bestimmten Bereichen des LKA ein zu laxer Umgang mit Geheimdokumenten herrscht.

An die Öffentlichkeit kam der Fall wegen einer Anfrage der FDP an die Landesregierung. Die Liberalen wollten wissen, ob es im Geschäftsbereich des Innenministeriums geheime Akten gibt, deren Verbleib unklar ist. Das Verfassungsschutz-Papier war demnach am 3. August 2018 einem LKA-Mitarbeiter gegen Unterschrift ausgehändigt worden. Es hätte zurückgegeben werden müssen, doch das ist nicht passiert.

Im LKA sind wegen der Newsletter-Affäre Disziplinarverfahren gegen drei Personen eingeleitet worden. Einer habe eine Aufgabe außerhalb des LKAs bekommen.