Soziales: Handlungsbedarf in der Heimaufsicht

Hannover Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) will nach Kritik an der personellen Ausstattung der kommunalen Heimaufsicht den Dialog suchen. „Eine ausreichende personelle Ausstattung ist eine wichtige Voraussetzung, um den Kontrollaufgaben angemessen nachkommen zu können“, betonte Reimann am Freitag in Hannover. „Ich werde darüber mit den entscheidenden Akteurinnen und Akteuren sprechen“, sagte die 52-Jährige „und die Kommunen und den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung zu einem Gespräch einladen.“

Zuletzt hatte am Donnerstag die Fraktion der Grünen im Landtag die rot-schwarze Landesregierung aufgefordert, für eine bessere Personalausstattung der Heimaufsicht und der Medizinischen Dienste zu sorgen. Erst vor Kurzem hätten Fälle von Misshandlungen in Pflegeheimen in Celle und Langelsheim deutlich gezeigt, dass einige Landkreise und kreisfreie Städte bei der Kontrolle der Heime überfordert seien.

Große Unterschiede

Tatsächlich ist die Heimaufsicht in Niedersachsen teils sehr unterschiedlich stark besetzt. Im Mittel ist laut Sozialministerium ein Mitarbeitender einer Heimaufsichtsbehörde für 30 Einrichtungen zuständig. Dabei täuscht der rechnerische Mittelwert teils über die wahre Situation hinweg. So gibt es den Ministeriumsangaben zufolge zwar in der Stadt Lüneburg zwei Mitarbeiter, die sich die Aufsicht über 13 Einrichtungen teilen. In den Landkreisen Emsland und Cloppenburg hingegen entfallen auf eine Vollzeitstelle rechnerisch rund 70 Einrichtungen.

„Pflegebedürftige müssen in menschenwürdigen Verhältnissen leben und maximal möglichen Schutz erhalten. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen“, sagte Reimann. Sie gehe davon aus, dass die Kommunen die aktuell ermittelten Unterschiede zum Anlass nehmen werden, ihre jeweiligen Personalausstattungen zu prüfen. Die Ausgestaltung der internen Organisation der Heimaufsichtsbehörden und des damit verbundenen Personaleinsatzes obliege allein der Organisations- und Personalhoheit der Kommunen. Das Land könne ihnen nicht vorgeben, wie viel Personal sie in den Aufsichtsbehörden einzusetzen haben.

Jährliche Kontrolle

Niedersachsenweit gibt es rund 1900 Pflegeheime mit insgesamt mehr als 113 000 Plätzen. Nach niedersächsischem Heimgesetz muss die Heimaufsicht jedes Pflegeheim mindestens einmal pro Jahr kontrollieren. Sollte zwischenzeitlich allerdings auch der Medizinische Dienst der Krankenkassen ein Heim kontrolliert haben, darf die Behörde die Prüfabstände auf bis zu zwei Jahre verlängern.