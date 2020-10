SPD tagt erstmals digital

Hannover Einen ungewöhnlichen Landesparteitag begeht Niedersachsens SPD an diesem Samstag in der Cavallo Reithalle in Hannover. Alle Grußworte werden live ­gestreamt; die Abstimmungen laufen digital. Die knapp 200 Delegierten schalten sich aus ihren Heimatorten dazu, so Parteisprecherin Vivien Werner. Medienvertreter sind nur in begrenztem Umfang zugelassen. In der großen Halle würden sich nur maximal 50 Menschen, darunter viele technische Dienstleister, aufhalten. Präsenz zeigen aber der SPD-Landesvorsitzende, Ministerpräsident Stephan Weil, und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der bereits um 9 Uhr sein Grußwort spricht. Inhaltlicher Schwerpunkt ist ein Leitantrag zur Pandemie.

Ursprünglich vorgesehene Wahlen hat die SPD auf den Parteitag am 29. Mai 2021 verschoben. Die Oldenburger Landtagsabgeordnete Hanna Naber bleibt bis dahin kommissarische Generalsekretärin der Niedersachsen-SPD.