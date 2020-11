SPD will Graue Wölfe verbieten

Hannover Nach der Ankündigung der französischen Regierung, die rechtsextreme türkische Organisation Graue Wölfe zu verbieten, hat die SPD im niedersächsischen Landtag einen entsprechenden Vorstoß gestartet. „Die ultranationalistische und rassistische Bewegung ist auch mit zahlreichen Vereinen und mehreren Dachverbänden in Deutschland aktiv“, sagte die SPD-Abgeordnete Wiebke Osigus am Mittwoch. „Es braucht eine Null-Toleranz-Politik gegenüber extremistischen und verfassungsfeindlichen Organisationen in unserem Land.“ Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung seien die Grauen Wölfe mit ihren mehr als 18 000 Mitgliedern die wohl größte rechtsextreme Organisation in Deutschland, sagte Osigus.