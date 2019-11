Hannover Hannover bekommt einen grünen Oberbürgermeister, als erst vierte Großstadt Deutschlands. Und nicht nur das: Der türkischstämmige Onay Belit (38) ist bundesweit der erste Oberbürgermeister mit Migrationshintergrund in einer Landeshauptstadt.

„Ich möchte diese Stadt zusammenführen und eine Politik für alle machen“, sagte Onay nach seinem Sieg auf der Treppe des imposanten Neuen Rathauses von Hannover. Ihm gehe es darum, Gräben zu überwinden. Er habe das Rathaus nicht erobert, es gehöre allen Menschen in Hannover. Hunderte Zuschauer und Unterstützer jubelten ihm in der Rathaushalle und von den Balustraden aus zu. Onays wichtigste Themen im Wahlkampf waren die Vielfalt und der Zusammenhalt der Stadtgesellschaft. Außerdem hatte er sich für eine Verkehrswende mit einer Verbannung der Autos aus dem Kern der Innenstadt bis 2030 stark gemacht.

In der Stichwahl am Sonntag konnte sich der Landtagsabgeordnete Belit Onay mit 52,9 Prozent der Stimmen gegen den CDU-Bewerber Eckhard Scholz durchgesetzt, der auf 47,1 Prozent kam. Hannover ist damit nach Freiburg, Darmstadt und Stuttgart die vierte Großstadt, in der ein Grüner zum Oberbürgermeister aufrückt. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,5 Prozent.

Auslöser der vorzeitigen Oberbürgermeisterwahl war die Rathausaffäre, die den bisherigen Oberbürgermeister Stefan Schostok (SPD) zum Rücktritt zwang. Die Staatsanwaltschaft hatte Ende April gegen Schostok sowie seinen damaligen Bürochef und den suspendierten Kultur- und früheren Personaldezernenten Anklage erhoben – wegen schwerer Untreue. Es geht um unrechtmäßige Gehaltszulagen für den Bürochef und den früheren Feuerwehrchef. Schostok soll laut Anklage davon erfahren haben, ohne diese zu stoppen. Ob und wann es zu einem Prozess kommt, hat das Landgericht noch nicht entschieden.

Der Verlust des OB-Postens in der Landeshauptstadt, den seit 1946 durchgängig ein SPD-Mann besetzte, war ein herber Schlag für die Sozialdemokraten. Vor allem, da der Landesvorsitzende und Ministerpräsident Stephan Weil bis 2013 selbst das OB-Amt in der Stadt innehatte. Die CDU hatte mit dem Ex-Vorstand des VW-Nutzfahrzeugwerks in Hannover, Eckhard Scholz (56), einen parteilosen Kandidaten ins Rennen geschickt. Sie kam dem Spitzenamt mit ihm so nahe wie noch nie. Scholz umarmte Onay auf der Rathaustreppe und gratulierte ihm.

Groß im Aufwind sehen sich indes die vor zwei Jahren auf die Oppositionsbank des Landtags verbannten Grünen. Schon bei der Europawahl im Mai kamen sie in etlichen Großstädten in Niedersachsen auf Platz eins und eroberten auch das Landratsamt in Osnabrück.