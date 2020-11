Tierschutz: Umgang mit Wölfen neu geregelt

Hannover Niedersachsens Landesregierung will den Umgang mit Wölfen neu regeln, um die Rückkehr der geschützten Tiere besser in den Griff zu bekommen. Am Mittwoch befasste sich der Landtag daher mit dem Wolfsmanagement. Ein Antrag der SPD und CDU sieht vor, dass der Wolf ins Jagdgesetz aufgenommen wird. Außerdem solle im Bund darauf hingewirkt werden, dass die Methodik der Wolfszählung geändert und eine Untergrenze definiert wird. Mit dem Antrag befasst sich demnächst ein Landtagsausschuss. Die Regierung will darüber hinaus eine neue Wolfsverordnung vorstellen.

Warum soll der Wolf ins Jagdgesetz eingehen ?

Mittlerweile, so SPD und CDU, gebe es deutlich mehr Wölfe als noch vor wenigen Jahren. Seit 2011/2012 sei die Anzahl der nachgewiesenen Territorien im Schnitt um 60 Prozent pro Jahr gestiegen. Aktuell lebten 35 Wolfsrudel und zwei Paare zwischen Harz und Nordsee und die Übergriffe auf Nutztiere nähmen zu. Die Regierung will daher gegensteuern und dabei die Sorgen der Weidetierhalter stärker berücksichtigen. Unterstützung gab es gestern im Landtag von der FDP und aus den Reihen der AfD. Der Grünen-Abgeordnete Christian Meyer sprach dagegen von Augenwischerei.

Welche Folgen hätte die Aufnahme ins Jagdrecht ?

Die Auswirkungen dieser Maßnahme sind relativ gering. Denn der Wolf wird nach EU- und Bundesrecht umfassend geschützt, unabhängig von der Aufnahme ins Jagdrecht. Die Landesjägerschaft erklärte vergangene Woche, die Jäger seien dann zwar künftig die ersten Ansprechpartner bei Rissen von Nutztieren. Allerdings bleibe das Verfahren für eine Abschussgenehmigung unverändert. Nach Vorstellung der Regierungsfraktionen soll Niedersachsen dafür beim Bund werben. Der Landeschef des Naturschutzbunds, Holger Buschmann, bezeichnete die Aufnahme ins Jagdrecht sogar als „blinden Aktionismus“, der für die Weidetierhalter keine Unterstützung bedeute – denn diese bräuchten eher Geld für Schutzmaßnahmen.

Was regelt die angekündigte Wolfsverordnung ?

Ziel ist es, einen festen rechtlichen Rahmen zu schaffen, der regelt, wann ein Wolf vergrämt – also unter Schmerzen vertrieben – oder erschossen werden darf. Ein Blankoschein für Tierhalter und Jäger ist das aber nicht, denn jeder Fall soll weiter einzeln geprüft werden.