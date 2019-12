Hannover Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat beschlossen, dass die Pflegefachkräfte in einer Urabstimmung über den Fortbestand ihrer Kammer entscheiden. Die Abstimmung ist für das Jahr 2021 geplant. Eine solche Möglichkeit wünschen sich auch viele Pflegekräfte aus Niedersachsen, denen die Große Koalition kürzlich eine Beitragsfreiheit in Aussicht gestellt hat. Doch das reicht vielen nicht, sie fordern eine Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in der Standesvertretung. Wir haben uns dazu bei den Fraktionen im niedersächsischen Landtag umgehört.

• Das sagt die Das sagt die SPD

Uwe Schwarz, sozialpolitischer Sprecher: „An einer Pflichtmitgliedschaft für alle Pflegekräfte halten wir fest, damit eine berufspolitische Vertretung durch die Kammer auf breiten Schultern steht.“

• Das sagt die Das sagt die CDU

Sprecher Ralph Makolla: „Unabhängig von der gewährten Finanzierung für die Beitragsfreiheit der Pflegekräfte wird die im Koalitionsvertrag von SPD und CDU vereinbarte Evaluation von Organisation und Wirkung der Pflegekammer bis Juni 2020 weitergehen. Dann können wir auf der Grundlage von Fakten und ehrlichen Ergebnissen gemeinsam mit den Pflegekräften entscheiden, wie es mit der Pflegekammer weitergeht.“

• Das sagen die Grünen

Meta Janssen-Kucz, gesundheitspolitische Sprecherin: „Nach dem Wegfall der Beitragszahlungen muss die Pflegekammer die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte weiter verbessern, sich in die Gesetzgebungsverfahren und in der Konzertierten Aktion Pflege umfassend einbringen und die starke Stimme für die Pflege und die Pflegekräfte werden. Eine Vollbefragung in der jetzigen Legislaturperiode lehnen wir ab.“

• Das sagt die Das sagt die FDP

Sylvia Bruns, sozialpolitische Sprecherin: „Der Protest gegen die Pflegekammer reißt nicht ab, sie verfügt nicht über die nötige Akzeptanz unter den Pflegekräften. Wir brauchen eine Vollbefragung über die Zukunft der Pflegekammer, sofern das Ergebnis dann für die Landesregierung bindend wäre.“

• Das sagt die AFD

Stephan Bothe, sozialpolitischer Sprecher: „Bei uns in Niedersachsen ist die sofortige Abwicklung und Umwandlung der Pflegekammer in eine freiwillige Vereinigung der einzig gangbare Weg. Ich bin mir sicher, dass dieser in einem Jahr auch gegangen wird.“

• Das sagt die Ministerin

Oliver Grimm, Sprecher von Sozialministerin Carola Reimann (SPD): „Im Rahmen der Evaluation werden auch die Stimmen der Pflegekräfte gehört und in das Ergebnis einfließen. Aus unserer Sicht hat die Pflegekammer jetzt die Möglichkeit, ihren Mehrwert für die Mitglieder als starke Stimme der Pflegekräfte zu demonstrieren, auch gerade weil die Beitragsdebatte beendet ist. Die Kammer muss nun einen Fahrplan vorlegen, der aufzeigt, wann und wie die bereits gezahlten Beiträge erstattet werden können.“