Umfrage: Mehrheit zufrieden mit Weil

Hannover Eine Mehrheit der Niedersachsen hat einer Umfrage zufolge ein positives Bild von Ministerpräsident Stephan Weil. In einer Forsa-Befragung für das „RTL/n-tv-Trendbarometer“ gaben 60 Prozent der Teilnehmer aus dem Land an, mit der Arbeit des SPD-Politikers zufrieden zu sein. Damit erreichte Weil im bundesweiten Ranking zusammen mit Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) den drittbesten Wert hinter Winfried Kretschmann (Grüne/Baden-Württemberg) mit 73 Prozent und Daniel Günther (CDU/Schleswig-Holstein) mit 66 Prozent. Schlusslicht ist Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). An der Umfrage nahmen 7930 Menschen teil.