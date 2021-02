Umwelt: Kompromiss zu Düngebeschränkungen

Hannover In einem Protestcamp in Hannover ausharrende Landwirte und die Landesregierung haben einen Kompromiss im lange schwelenden Streit um schärfere Düngeregeln erzielt. Die Ausweisung der sogenannten Roten Gebiete, in denen wegen einer erhöhten Nitratbelastung des Grundwassers besondere Einschränkungen gelten, werde überarbeitet, kündigten Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) und Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Dienstag in Hannover an.

Mehr Flexibilität

Schrittweise solle eine Regionalisierung vorgenommen werden, die die Belastung des Grundwassers differenzierter und örtlich präziser erfasst. Beschränkungen für Landwirte sollen nach einem vereinbarten Positionspapier künftig dem Verursacherprinzip folgen. Es ist mehr Flexibilität und eine Berücksichtigung regionaler Belange vorgesehen. Bis März 2022 soll die Regionalisierung landesweit abgeschlossen sein. Nach der letzten Anpassung galten 30 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Niedersachsen als Rote, mit Düngemitteln belastete Gebiete, zuvor waren es 39 Prozent.

Ganze zehn Tage hatten Landwirte der Initiative Land schafft Verbindung (LsV) mit etlichen Traktoren und einem großen Zelt Tag und Nacht eine Mahnwache zwischen beiden Ministerien abgehalten – das Camp wurde nun aufgelöst. Niedersachsen hatte wie auch die anderen Bundesländer auf Druck der EU die Düngeregeln am Ende unter Zeitdruck verschärfen müssen, nachdem Deutschland Grenzwerte zum Grundwasserschutz lange Zeit ungenügend beachtet hatte.

Um mehr Tierwohl und Umweltschutz in der Tierhaltung zu ermöglichen, brachte die Landesregierung am Dienstag außerdem eine Nutztierstrategie auf den Weg. In dem Zusammenhang strebt Niedersachsen ein verpflichtendes Tierwohllabel an, das dann auch zu höheren Preisen führen soll. Die Mehrkosten für höhere Standards sollen den Bauern nach niedersächsischer Vorstellung vom Bund honoriert werden. Konflikte zwischen Tierwohl, Umweltschutz und wirtschaftlichen Belangen der Landwirte sollen mit der neuen Strategie entschärft werden.

Tierwohl-Abgabe

Zur Umsetzung der Nutztierstrategie forderte die Landesregierung am Dienstag auch die Einführung einer Tierwohl-Abgabe auf Fleisch, Milch und andere tierische Produkte. Mit der Abgabe könne die gewünschte Neuausrichtung der Nutztierhaltung finanziert werden. „Wer als Verbraucher am Fleischtresen steht, sollte sich keine Gedanken machen müssen, wie das Tier gehalten, transportiert und geschlachtet wurde, sondern sich auf generell hohe Tierwohlstandards verlassen können“, meinte Ministerin Otte-Kinast. Da der Mehraufwand für höhere Standards aber nicht an der Ladenkasse zu erlösen sei, benötige man eine Tierwohlabgabe.