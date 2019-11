Hannover Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies hat Zweifel der CDU an der Aussagekraft von Nitratmessungen zurückgewiesen. CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer hatte am Freitag eine Überprüfung der Messstellen gefordert und Streit in der Koalition ausgelöst. Die Messungen sind Basis zur Ausweisung „roter Gebiete“, in denen drastische Kürzungen beim Düngen drohen.

Minister Lies hält die Kritik für verfehlt: „Dass diese Gebiete angeblich auf Grund falscher Messungen zustande gekommen sein sollen, ist hanebüchen. Es gibt überhaupt keinen Anlass, an den gelieferten Daten grundsätzlich zu zweifeln“, so Lies gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung.

CDU-Agrarministerin Barbara Otte-Kinast warnte davor, die Vorgaben der künftigen Düngeverordnung einfach abzulehnen. „Statt unrealistische Forderungen in den Raum zu stellen“, habe die Landesregierung gehandelt, erklärte die Ministerin.

Grüne und FDP warfen der niedersächsischen Landesregierung im Landtag eine fehlende Linie vor: Die Grünen-Abgeordnete Miriam Staudte sprach von einer „heillos zerstrittenen Koalition“. Die Kritik Toepffers sei haltlos und „absolut unverantwortlich“, da die Messstellen im Dialog mit der Landwirtschaft ausgesucht worden seien. Der FDP-Politiker Hermann Grupe sprach von „Chaostagen in der Koalition“. Die CDU-Fraktion stelle die eigene Bundesagrarministerin Julia Klöckner infrage, die Politik der Landesregierung laufe „total aus dem Ruder“. Die SPD-Abgeordnete Thordies Hanisch warnte vor einem „Vorgaukeln“, dass an den Messstellen etwas nicht stimme.

Der CDU-Abgeordnete Helmut Dammann-Tamke räumte ein „erhebliches Nährstoffüberschussproblem“ im Land ein. Allerdings gebe es in vielen Regionen „berechtigte Zweifel, ob die Landwirtschaft als Verursacher zu identifizieren ist“.