Hannover Das geplante niedersächsische Klimagesetz kommt doch noch nicht diese Woche auf den Weg. Die CDU-Fraktion gab bei einer Sitzung am Dienstag kein grünes Licht für den Entwurf, sondern bat sich eine Woche Bedenkzeit aus. Grund: Die Initiative samt geplanter Verfassungsänderung sei erst kurz vor der Sitzung der Fraktion übermittelt worden. „Unsere Abgeordneten haben den Entwurf noch nicht lesen können“, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Jens Nacke.

Gleichwohl geht er davon aus, dass das Gesetz noch im Oktober den niedersächsischen Landtag passiert. Am Dienstag hatte sich zuerst das rot-schwarze Kabinett auf den Entwurf geeinigt, die SPD-Fraktion stellte sich anschließend hinter die Initiative, die offiziell von den Fraktionen kommen soll. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte zuletzt koalitionsintern Druck gemacht: Auf keinen Fall wolle Niedersachsen hinter die Bundespolitik zurückfallen. In Berlin wird für den 20. September ein Gesetzespaket der Großen Koalition erwartet.

Niedersachsens Grünen-Fraktionschefin Anja Piel sprach von einer „Klimakrise in der Groko“. Es gebe weiterhin „handfeste Turbulenzen“. Nun werde man der Regierung mit einem eigenen Vorschlag zuvorkommen: Am Donnerstag will die Fraktion ihren Klimagesetzentwurf in Hannover vorstellen.

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) kritisierte die geplante Verpflichtung der Kommunen zu Energieberichten. Diese sei nur leistbar, wenn das Land die Kosten übernehme, sagte NSGB-Sprecher Thorsten Bullerdiek unserer Redaktion. „Wir gehen davon aus, dass ein Energiebericht jede Kommune mindestens 8000 Euro kosten wird, ohne das damit ein konkreter Nutzen ersichtlich ist“, sagte er. Besser angelegt sei das Geld für konkrete Maßnahmen wie die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs auf dem Land.