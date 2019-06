Hannover Um bessere Tierhaltungsbedingungen in der Nutztierhaltung durchzusetzen, setzen sich Landesregierung und Geflügelwirtschaft für eine verpflichtende Kennzeichnung ein. Am Mittwoch bezeichnete Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) die Pflichtkennzeichnung für Fleisch als „Meilenstein“ für den Verbraucherschutz. Auch der Niedersächsische Geflügelwirtschaftsverband forderte eine Pflichtkennzeichnung. Das System müsse kenntlich machen, ob die Tiere schlechter oder besser gehalten werden, als die Gesetze vorschreiben, forderte der Vorsitzende des Geflügelwirtschaftsverbandes, Friedrich-Otto Ripke.

Die rot-schwarze Landesregierung will sich dafür einsetzen, Fleisch ähnlich wie Eier mit einem Kennzeichnungssystem zu versehen, aus dem hervorgeht, wie die Tiere gehalten wurden. Das von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) geplante freiwillige Label sei nicht geeignet, für mehr Tierschutz zu sorgen, sagte Otte-Kinast.

Niedersachsen hat am Dienstag eine Bundesratsinitiative eingebracht, die an diesem Freitag in der Länderkammer behandelt werden soll. Otte-Kinast sparte nicht mit Kritik an der Bundesagrarministerin. Leider seien Einwände an Klöckner abgeperlt. Fakt sei, dass Verbraucher eine Kennzeichnung des Fleischsortiments wünschten.

Die Landwirtschaft wolle ein Tierwohllabel, sagte CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer. Wenn sich Verbraucher und Erzeuger einig seien, dürfe die Politik nicht bremsen. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass alle Konzepte, die auf freiwilliger Mithilfe der Agrarindustrie basierten, nicht fruchteten, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Wiard Siebels.

Ihre Fraktion begrüße den Sinneswandel der CDU, sagte die tierschutzpolitische Sprecherin der Grünen, Miriam Staudte. Das Tierschutzlabel solle für alle tierischen Produkte gelten. Für AfD-Fraktionschefin Dana Guth handelt es sich hingegen nur um „bunte Bildchen auf Verpackungen, die vermutlich nie genehmigt werden“.

Der FDP-Landwirtschaftsexperte Hermann Grupe hinterfragte die Haltung der Verbraucher. Sie müssten sich überlegen, ob sie bereit seien, mehr auszugeben. Grupe warf der CDU vor, die Landwirte mit ihrem Populismus in einen noch engeren Verdrängungswettbewerb zu treiben.

Für die Geflügelwirtschaft forderte Ripke auch eine Herkunftskennzeichnung für Fleisch. Dann seien die Verbraucher bereit, für höhere Standards mehr Geld auszugeben. Die Kunden sollten anhand des Kennzeichnungssystems erkennen, inwiefern die Haltung über die deutschen Mindestanforderungen hinausgehe oder sie unterbiete. Sie müsse auch außerhalb des Lebensmitteleinzelhandels gelten, für die Gastronomie und Großverbraucher.