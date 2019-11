Weil sagt Rettern Unterstützung zu

Hannover Niedersachsen will weiter für den Rettungsdienst im Lande zuständig bleiben und diese Aufgabe nicht dem Bund übertragen. Er lehne Pläne zur Zusammenlegung von Rettungs- und Notdienst ab, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Samstag in Hannover. Weil lobte bei der 72. Landesversammlung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die Arbeit von rund 30 000 ehrenamtlichen Helfern und mehr als 23 000 hauptberuflichen Mitarbeitern. Die Landesregierung werde sich für die konsequente Verfolgung von Attacken auf Rettungskräfte einsetzen, sagte Weil.