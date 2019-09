Weil sieht Niederlande als Vorbild

Hannover Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will bei der Umsetzung von Großprojekten die Niederlande als Vorbild nehmen. Bei den Nachbarn bräuchten Planungen keine ganze Generation wie in Niedersachsen, sagte Weil der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ am Samstag. „Staatskanzlei und Wirtschaftsministerium prüfen derzeit, was wir von den Niederländern lernen können.“

Als Beispiel nannte Weil Stromautobahnen, die womöglich nicht vor 2030 kämen. „Auch Niederländer beteiligen ihre Bürger – aber wesentlich pragmatischer und effektiver.“ Planungen seien so angelegt, dass Konfliktpotenziale minimiert würden.