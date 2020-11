Wenzel tritt in Cuxhaven an

Hannover Ab in den Norden: Niedersachsens früherer Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) will sich im Wahlkreis Cuxhaven/Stade II um ein Direktmandat für den Bundestag bewerben. Ursprünglich wollte der 58-jährige Agrarökonom, der bereits seit 1998 im Niedersächsischen Landtag sitzt, in seinem Heimatwahlkreis Göttingen antreten. Aber dort geht erneut Grünen-Urgestein Jürgen Trittin (66), früherer Bundesumweltminister, ins Rennen.